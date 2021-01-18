ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве можно будет оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу

11:29
  • понедельник
  • 18 января 2021

Общественный транспорт столицы постоянно развивается

В будущем жители столицы смогут оплачивать проезд в городском общественном транспорте при помощи пропуска на работу, заявил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Депутат МГД Орлов: Строительство метро и реконструкция МЦД в 2021 году продолжатся рекордными темпами
Подмосковным студентам разблокируют проездные

Чиновник подчеркнул, что в дальнейшем выполнять роль проездного документа сможет любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу.

"Через какое-то время "Тройкой" сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу", - сообщил заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что в скором времени для жителей и гостей столицы станет доступна виртуальная "Тройка" для тех, кому не удобно постоянно носить физическую карту с собой. Ликсутов отметил, что сервис уже тестируется для Android.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.