В Москве можно будет оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу

Общественный транспорт столицы постоянно развивается

В будущем жители столицы смогут оплачивать проезд в городском общественном транспорте при помощи пропуска на работу, заявил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Чиновник подчеркнул, что в дальнейшем выполнять роль проездного документа сможет любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу.

"Через какое-то время "Тройкой" сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу", - сообщил заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что в скором времени для жителей и гостей столицы станет доступна виртуальная "Тройка" для тех, кому не удобно постоянно носить физическую карту с собой. Ликсутов отметил, что сервис уже тестируется для Android.

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