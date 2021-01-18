ВОЗ спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом

Это произойдет благодаря вакцинации

Пандемия коронавируса пойдет на спад благодаря начавшимся во многих странах программам вакцинации. Прививка не решит всех проблем, вызванных пандемией, однако эпидемию она остановит, уверена представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду. Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче", — заявила Вуйнович. Представитель ВОЗ напомнила, что многие страны, в том числе Россия, уже начали подготовку к массовой вакцинации.

По словам Вуйнович, вакцинация не освобождает граждан от соблюдения предписанных мер безопасности. Необходимо, как и раньше, соблюдать дистанцию и масочный режим, а при необходимости – самоизоляцию и карантин, сказала Вуйнович в интервью "Российской газете".

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