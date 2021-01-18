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Врач оценил влияние морозов на пандемию

12:06
  • понедельник
  • 18 января 2021

Действительно ли холод губителен для COVID-19?

Морозы до -20 градусов на самом деле не способны убивать коронавирусную инфекцию, однако они влияют на эпидемиологический процесс, заявил врач Сергей Вознесенский.

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Он отметил, что в сильные холода люди чаще остаются дома. Но если и собираются куда-то выбраться, то в большинстве случаев отдают предпочтение не прогулкам на свежем воздухе, а закрытым помещениям.

"Два противоположных момента. Первое - люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Второй момент - все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", - объяснил Вознесенский.

Врач добавил, что социальное дистанцирование и самоизоляция позволят уберечь себя от заражения, а вакцинация поможет скорее справиться с вирусом, передает РИА Новости.

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