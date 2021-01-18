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Лукашенко заинтересовался новыми методами ведения войны

12:06
  • понедельник
  • 18 января 2021

Белорусский лидер обсудил подготовку к учениям "Запад-2021"

Вооруженные силы Белоруссии серьезно продвинулись в освоении новых методов ведения войны. К такому выводу пришел Александр Лукашенко, ознакомившись с замыслом предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2021". Президент Белоруссии обсудил маневры с министром обороны республики Виктором Хрениным.
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"Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Как сообщил ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре. Цель маневров - укрепление военной безопасности Союзного государства. Эти учения проводятся раз в два года поочередно на территории Белоруссии и России. Их замысел разрабатывается с учетом анализа возможной угрозы военной безопасности Союзного государства и военного конфликта.

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