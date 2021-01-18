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Собянин рассказал о ходе реконструкции станции метро "Каховская"

12:28
  • понедельник
  • 18 января 2021

Она стала частью БКЛ

Сергей Собянин сегодня осмотрел ход реконструкции станции метро "Каховская". Теперь она входит в состав Большой Кольцевой линии.

Мэр напомнил, что Каховская линия была самой маленькой в Москве - всего три станции, и наименее загруженной. Поезда по ней ходили один раз в пять минут.

"Мы приняли решение интегрировать ее в Большую кольцевую линию. Она, конечно, придаст совершенно новые значения, функцию и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве. Но для этого нам пришлось практически полностью провести реконструкцию этой линии. В том числе и станции "Каховская", - сказал Собянин, отметив, что благодаря этому улучшится транспортная доступность для живущих вблизи горожан.

Сейчас на станции ведутся архитектурно-отделочные работы, устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на "Севастопольскую". Общая строительная готовность составляет 50%. Завершить реконструкцию станции планируется в 2021 году, а еще через год будет завершена реконструкция станций "Варшавская" и "Каширская". После этого их введут в эксплуатацию вместе с восточным участком БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

 

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