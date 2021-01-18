Фрадков рассказал Путину о работе РИСИ

Институт стратегических исследований старается привлекать на свою площадку международных экспертов

Работу Российского института стратегических исследований в понедельник обсуждали в Ново-Огареве. Глава аналитического центра Михаил Фрадков доложил Владимиру Путину об основных направлениях деятельности, передает "ТВ Центр".

По словам Фрадкова, институт старается привлекать на свою площадку международных экспертов и заниматься комплексным анализом. Прорабатываются интересы и возможности России в китайском проекте "Один пояс, один путь". Развивает отношения с издательствами, чтобы обсуждать актуальные проблемы в публичном поле.

Путин: Какие темы, вы считаете, сейчас наиболее приоритетные, которыми занимается институт?

Фрадков: Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде – и в политике, и в экономике. Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология. Налаживаем сейчас отношения с Федеральным центром социологии.

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