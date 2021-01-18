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Мишустин призвал усилить контроль за теплоснабжением во время морозов

14:46
  • понедельник
  • 18 января 2021

Глава кабмина провел совещание с вице-премьерами

Правительство выделит более 14 с половиной миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку программы льготного кредитования на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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За минувший год 15 тысяч семей уже смогли улучшить свои жилищные условия, а в следующие 4 года планируется одобрить ещё свыше 130 тысяч заявок. Правительство также продолжит поддерживать отечественную науку. На проведение прикладных исследований предусмотрено больше 350 миллиардов рублей. Также теперь будут оцениваться результаты деятельности организаций, получающих гранты.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил контролировать работу коммунальных служб в период морозов, передает "ТВ Центр".

"В ближайшие дни сохранится низкая температура во многих регионах страны. Надо усилить контроль за ситуацией с электро- и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры. Прошу тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией. При необходимости – оказывать содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай", - заявил Мишустин.

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