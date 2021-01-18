Московские школьники вернулись к очному обучению: как прошел первый день

В учебных заведениях строго соблюдают санитарные нормы

Сегодня ученики Москвы вернулись за парты. Одни - после необычно длительных зимних каникул, другие - после долгой дистанционки. Теперь дети, наконец, смогут увидеть своих учителей без мониторов. В школах максимально строго соблюдают санитарные нормы.

Самые продолжительные школьные каникулы в Москве закончились. С раннего утра - привычная суета. Опоздавшие школьники торопятся на занятия, а из родительских машин у здания школ даже образовались пробки. Льготные проездные учащихся с сегодняшнего дня разблокированы. Учебный процесс постепенно возвращается в прежнее русло. Но уже по новым противоэпидемиологическим правилам: перед тем, как переступить порог школы, обязательно нужно измерить температуру.

Раздельные входы в здание, регулярное проветривание и гигиена теперь в обязательном порядке, повсюду санитайзеры. Привыкать придется к этим правилам, а заодно и к прежнему расписанию.

Для того, чтобы процесс возвращения к учебе был еще более приятным, вместо столовой в школе №1558 появился "свой ресторан". В меню есть не только гречка и котлеты, но и испанская паэлья и свежие фрэши.

"В наше непростое время в меню добавились витамины, еще больший ассортимент, овощи, фрукты", - говорит председатель комиссии по организации и качеству питания в образовательных организациях г. Москвы Наталья Анпеткова.

Может и поэтому настроение у школьников сегодня особенное. Но главное - они снова в компании друзей, в своих классах.

— Вживую гораздо удобнее работать и приятнее общаться с людьми и получать знания.

— Мне даже больше нравится в школе, потому что ты чувствуешь эту атмосферу школьную, видишь друзей.

А заодно и вспоминаешь весь пройденный "на удаленке" материал. В каждом классе сегодня "закрепляют" знания. Одиннадцатиклассница Настя Галкина уверена: удаленный формат не помешает ей отлично сдать итоговые экзамены. Впереди – Единый госэкзамен. Но времени подготовиться к нему было даже больше.

"Мы все вместе проходили это дистанционное обучение и, по крайней мере, у меня материал весь усвоился хорошо. И я не вижу особенной какой-то нужды в том, чтобы очень что-то много повторять, или какие-то пробелы [восполнять]. По-моему, все идет ровно", - говорит учащаяся 11 класса школы 1558 Анастасия Галкина.

Для тех, кто не успевает - особая программа. Учителя продолжат индивидуальные занятия и в очном формате. Для того чтобы каждый ученик легко "вернулся" в прежний ритм учебы.

"Они все были расписаны - индивидуальные занятия с ребятами проводились. Параллельно мы проводили консультации, направленные на продвинутых и мотивированных детей. Для успешного участия в муниципальных и региональных этапах всероссийских Олимпиад школьников", - говорит директор школы №1558 Галина Юсупова.

Для московских вузов, колледжей и спортивных школ очные занятия запрещены еще как минимум до 21 января. Учебные заведения должны продлить каникулы. Впрочем, "удаленка" себя зарекомендовала настолько, что и школьникам, если за это проголосует целый класс, будет разрешено остаться на дистанционном формате обучения. Правда, пока здесь об этом не думают, а наслаждаются "живым" общением.

Елена Сахно, Дмитрий Филиппов, Максим Силаев. "ТВ Центр".

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