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В Москве от коронавируса привились уже 190 тысяч человек

15:05
  • понедельник
  • 18 января 2021

Один из пунктов вакцинации открылся в понедельник в ГУМе

В Москве началась массовая вакцинация от COVID. В столице от "короны" привились 190 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первый пункт утром открылся в ГУМе. Записываться на процедуру не нужно, всё - в порядке живой очереди и бесплатно, передает "ТВ Центр".

"Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, могут сделать себе прививку. В ближайшее время мы откроем ещё один пункт на территории ГУМа", - сообщила Ракова.

Процедура занимает около 40 минут. 10 уходит на медосмотр и прививку. И ещё полчаса необходимо понаблюдать за самочувствием пациента. Тут же можно записаться на следующую процедуру - на второй компонент вакцины. Справка с работы теперь не нужна, достаточно назвать отрасль, где работает пациент. Сделать прививку могут все, у кого нет противопоказаний, без ограничений.

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