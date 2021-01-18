Комплексная реконструкция станции метро "Каховская" завершится в этом году

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 74%

Реконструкция станции "Каховская" столичного метро завершится уже в этом году, а "Варшавская" и "Каширская" будут готовы в следующем. Все три станции до недавнего времени входили в Каховскую линию, самую короткую в столичной подземке. Теперь её интегрируют в Большое кольцо. Как идёт эта работа, в понедельник проверил мэр столицы Сергей Собянин.

Под огнем выстилается слой гидроизоляции, затем рабочие делают защитную стяжку. И уже поверх укладывают сибирский гранит - серого и черного цвета. Параллельно идет монтаж металлических кассет на потолке. В середине платформы разной формы колонны – 8-угольные, они были изначально, и более широкие – современные, в них укрыта дымовая вытяжка.

Построенная в 1969-м году станция "Каховская" изначально входила в состав Замоскворецкой линии. А в 95-м ее замкнули на самую короткую в столице "ветку" длиной чуть больше трех километров. Через "Варшавскую" - до "Каширской". Два года назад, чтобы сделать более удобной для пассажиров, Каховскую линию закрыли. Специалисты модернизируют инфраструктуру, расширяют вестибюль, меняют инженерные коммуникации, рельсы. В вестибюле установят лифт, связывающий платформу с кассовым залом и выходом на пересечении улиц Азовская и Каховка. Исторический облик решено максимально сохранить.

Общая строительная готовность – 50 процентов. Сегодня объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Очень важная станция, потому что вокруг одна из крупнейших программ реновации: 180 домов придётся переселить и, конечно, требуются дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района. Работы очень важные, сложные. Приходится работать между радиальными ветками метро, действующими, ну и в рамках реконструкции существующих станций. Доложите о готовности", - обратился Собянин к строителям.

"Первый этап запуска - это 21 год. Это станция "Каховская". И станции "Варшавская" и "Каширская" – запуск в 22 году", - доложил заместитель генерального директора "Мосметростроя" Михаил Арбузов.

Кроме того, завершена проходка тоннелей, связывающих "Каховскую" с будущей станцией "Зюзино" Большой кольцевой линии. Пассажиры, которые раньше регулярно пользовались Каховской линией, наверняка, хорошо помнят: составы здесь ходили реже, чем на других линиях московской подземки. И поезда приходилось ждать по 5 минут. После открытия участка БКЛ интервал движения сократится до комфортных 1-2 минут.

Большая кольцевая линия протяженностью 70 километров включает 31 станцию. С БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, 4 - на МЦК и 6 - на МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск", а также 11 пересадок на линии железной дороги. Первые участки "Деловой центр - Савёловская" и "Нижегородская – Электрозаводская" уже запущены.

На сегодняшний день проходка тоннелей БКЛ завершена на 93%. Общая строительная готовность кольца составляет три четверти.

Егор Киселёв, Илья Ушаков, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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