На восточном участке БКЛ метро продолжается активное строительство

Работы выполнены на треть

Активные работы сейчас идут на восточном участке Большой кольцевой линии метро. И это несмотря на то, что строительство здесь началось намного позже, чем на севере и на юге города.

Так, работы здесь выполнены уже на 35 процентов. Все проходки будут завершены к лету, а саму стройку планируют закончить в следующем году. Одна из ключевых станций на восточном участке - "Печатники". Это будет огромный транспортно-пересадочный узел. В частности, пассажиры с действующей Люблинско-Дмитровской линии смогут пересесть на БКЛ, а ещё и на вторую линию Московских центральных диаметров, передает "ТВ Центр".

"По МЦД у нас большая программа в этом году. Мы продолжаем возведение остановочных пунктов. Станция "Печатники" у нас также находится сейчас в стадии строительства. К осени этого года мы планируем её запустить в эксплуатацию, как и ещё примерно 20 остановочных пунктов, которые намечены программой на этот год", - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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