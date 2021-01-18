Дурову объявили войну после ухода миллионов пользователей в Telegram

Ситуацию прокомментировал глава МИД России

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений компании Apple подала в суд американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web. Борцы за безопасный интернет утверждают, что через эту программу распространялся "неприемлемый контент", пишет The Washington Post.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил о крупнейшей "цифровой миграции": после того, как мессенджер WhatsАpp объявил о новой политике конфиденциальности, предусматривающей передачу данных соцсети Facebook, от него отказались миллионы. Люди предпочли использовать Telegram, который не предъявляет подобных требований. Способствовали росту популярности мессенджера также блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях и отключение популярной у его сторонников соцсети Parler.

Coalition for a Safer Web в своем иске утверждает, что руководство Telegram не смогло пресечь экстремистские высказывания после штурма Капитолия 6 января. По мнению президента коалиции Марка Гинзберга, мессенджер выделяется как "распространитель ненавистнических высказываний" даже по сравнению с Parler.

Главу МИД России Сергея Лаврова во время пресс-конфференции по итогам 2020 года попросили прокомментировать ситуацию вокруг Telegram. Лавров слышал, что мессенджеру хотят помешать предоставлять свои услуги. По словам российского министра, за этим процессом будет интересно понаблюдать.

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