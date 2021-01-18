Артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова вручили памятные "Чайки"

Церемония прошла в Портретном фойе

В МХТ имени Чехова вручали "Чайку". Ежегодной премии удостоились не только артисты, но и сотрудники театра, передает "ТВ Центр".

Бронзовые статуэтки вручили всем, кто проработал в МХТ 15 лет, серебряные - четверть века, ну а золотые - тем, кто отдал одной из старейших сцен Москвы более 30 лет.

Традиция вручения памятных знаков родилась в начале прошлого века. Первые жетоны с изображением гордой и свободной птицы подарил Антон Павлович Чехов актёрам, которые, блистательно сыграли в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

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