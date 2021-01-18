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Артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова вручили памятные "Чайки"

15:14
  • понедельник
  • 18 января 2021

Церемония прошла в Портретном фойе

В МХТ имени Чехова вручали "Чайку". Ежегодной премии удостоились не только артисты, но и сотрудники театра, передает "ТВ Центр".

Бронзовые статуэтки вручили всем, кто проработал в МХТ 15 лет, серебряные - четверть века, ну а золотые - тем, кто отдал одной из старейших сцен Москвы более 30 лет.

Традиция вручения памятных знаков родилась в начале прошлого века. Первые жетоны с изображением гордой и свободной птицы подарил Антон Павлович Чехов актёрам, которые, блистательно сыграли в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

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Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
Церемония вручения памятных знаков "Чайка"
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