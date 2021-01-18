В Москве провели "утиную перепись"

Для чего это нужно?

В столице завершилась ежегодная зимняя "утиная перепись". По традиции, она проходила в рамках всероссийской акции "Серая шейка", передает "ТВ Центр".

Такой учет помогает узнать, какие виды птиц зимуют в городе, показывает их численность и места обитания. Для этого специалисты "Мосприроды" за выходные обошли почти все незамерзающие водоемы. Они фиксировали пернатых на фотокамеру, но чаще просто на глаз пересчитывали уток и селезней. Большая часть из них – это кряквы и огари. Но все чаще в столице зимуют и редкие виды - мандаринка, гоголь и чомга.

"Заметна такая тенденция, что именно на московских природных территориях дикие виды находят себе прибежище, в отличие даже от подмосковных. Потому что Подмосковье ближнее сейчас очень активно застраивается, и дикие виды, наоборот, перемещаются в Москву, на гарантировано охраняемые природные территории", - рассказала сотрудник Мосприроды Наталья Кондратьева.

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