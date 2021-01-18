Более миллиона кубометров снега утилизировали в Москве с 14 по 17 января

В уборке задействованы тысячи человек

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние четыре года. В некоторых районах города температура воздуха опустилась почти до минус 24.

Но предстоящая Крещенская ночь может побить и этот рекорд. Синоптики ожидают, что в понедельник морозы станут еще крепче и могут достигнуть 26 градусов. Поэтому в столице продлили жёлтый уровень погодной опасности.

Температуру в отопительной городской системе повысили до максимального значения. В усиленном режиме продолжают работать коммунальные службы. За выходные в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. В уборке задействованы 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники. В период с 14 по 17 января из Москвы было вывезено и утилизировано свыше 1 миллиона кубометров снега.

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