ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: цензура в США скажется на всем мире

13:08
  • понедельник
  • 18 января 2021

В Америке продолжается борьба за власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что граждане Соединенных Штатов не позволят элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру, иначе последствия могут сказаться на всем мире.

Дурову объявили войну после ухода миллионов пользователей в Telegram
"Гонения на пол страны": как США превращаются в "банановую республику"

Ранее в США прошел штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. После этого в Америке поставили под вопрос функционирование Telegram на территории страны. Противники мессенджера заявили, что в нем протестующие договаривались о захвате здания конгресса. Тем временем Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Лавров заявил, что подобная цензура является грубейшим нарушением не только Конституции, но и международных обязательств. Министр отметил, что в первую очередь эта проблема затронет американское общество, передает РИА Новости.

"Если американское с этой проблемой не справится, мы ничего с этим поделать не можем, но тогда мы должны быть готовы, все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезные на мировой арене. Я думаю, это все понимают", - сказал Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.