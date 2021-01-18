Лавров: цензура в США скажется на всем мире

В Америке продолжается борьба за власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что граждане Соединенных Штатов не позволят элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру, иначе последствия могут сказаться на всем мире.

Ранее в США прошел штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. После этого в Америке поставили под вопрос функционирование Telegram на территории страны. Противники мессенджера заявили, что в нем протестующие договаривались о захвате здания конгресса. Тем временем Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Лавров заявил, что подобная цензура является грубейшим нарушением не только Конституции, но и международных обязательств. Министр отметил, что в первую очередь эта проблема затронет американское общество, передает РИА Новости.

"Если американское с этой проблемой не справится, мы ничего с этим поделать не можем, но тогда мы должны быть готовы, все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезные на мировой арене. Я думаю, это все понимают", - сказал Лавров.

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