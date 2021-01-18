Подмосковье сокращает число коек для больных коронавирусом

Идет снижение заболеваемости

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье сокращается. Власти региона приняли решение сократить количество коек в больницах для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас хорошие новости: мы видим снижение количества выявляемых, койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду... приступить к сворачиванию коек", - заявил Воробьев во время совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

Губернатор Подмосковья отметил, что это в особенности касается таких муниципалитетов, как Реутов, Бронницы, Щелково и Воскресенск. Чуть позже полностью перейдет к оказанию плановой помощи родильный дом в Балашихе. Воробьев также напомнил, что вакцину от коронавируса получат около 3 миллионов жителей Московской области, передает ТАСС.

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