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Подмосковье сокращает число коек для больных коронавирусом

12:57
  • понедельник
  • 18 января 2021

Идет снижение заболеваемости

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье сокращается. Власти региона приняли решение сократить количество коек в больницах для пациентов с COVID-19,  сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"У нас хорошие новости: мы видим снижение количества выявляемых, койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду... приступить к сворачиванию коек", - заявил Воробьев во время совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

Губернатор Подмосковья отметил, что это в особенности касается таких муниципалитетов, как Реутов, Бронницы, Щелково и Воскресенск. Чуть позже полностью перейдет к оказанию плановой помощи родильный дом в Балашихе. Воробьев также напомнил, что вакцину от коронавируса получат около 3 миллионов жителей Московской области, передает ТАСС.

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