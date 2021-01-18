Финляндия усилит ограничения для туристов

Открытия границ не планируется

Финляндия не намерена в ближайшее время открывать границы для туристов, правительство страны рассчитывает усилить ограничения по въезду в страну, заявила представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.

Ранее сообщалось, что Россия намерена с 27 января возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе и с Финляндией.

"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", - рассказала Костинен.

На сегодняшний день ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля, передает РИА Новости.

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