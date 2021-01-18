Зампред Госдумы Петр Толстой присоединился к акции "Звонок добра"

Депутат с подарками посетил пенсионерку

Зампред Госдумы Петр Толстой Принял участие в акции "Звонок добра", в рамках которой выполнил заявку жительницы московского района Марьино, бывшей узницы концлагеря Ксении Ольховой и подарив ей кухонную технику.

Депутат посетил пенсионерку совместно с секретарем Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским. Мужчины подарили ей мультиварку и продуктовый набор.

"Моя роль сегодня чисто техническая: мы Ксении Максимовне подарили мультиварку, с помощью которой она теперь выходит на новые высоты кулинарного искусства, и, надеюсь, что это повысит ей настроение на много дней вперед", - поделился Толстой.

Он отметил, что встретиться с Ксенией Максимовной ему довелось не в первый раз. Депутат познакомился с ней на собрании бывших узников концлагерей и ветеранов Великой Отечественной войны.

"Ксения Максимовна очень интересный человек, прожила долгую интересную жизнь, и действительно, как она сказала, "я представляю не себя, а представляю свою судьбу". Ее судьба действительно уникальна, потому что она была в концлагере, она воевала - ветеран войны, - и потом преподавала в музыкальной школе, и до сих пор очень активно участвует в общественной жизни. Наша задача была в том, чтобы сегодня в этот день как-то повысить ей настроение, потому что, вы знаете, что проблем много - в связи с COVID-19 многие пожилые люди не выходят из дома, и вообще каждую семью коснулась ситуация с пандемией. В такие моменты, мне кажется, очень важно, чтобы мы были вместе", - добавил Толстой.

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