Лавров рассказал о линии США при Байдене

Вашингтон продолжит линию на доминирование американского государства, отметил министр

Москва открыта к диалогу с Соединёнными Штатами по самому широкому спектру вопросов и давно внесла предложения о реализации важных аспектов глобальной политики. Об этом в понедельник на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Россия будет ждать ответных предложений от команды Джо Байдена - в частности, по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тем не менее, кардинальных изменений в подходах от новой администрации ждать не стоит.

Лавров отметил - США продолжат нагнетать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем военных мероприятий и планами по развертыванию систем ПРО. И все же избранный президент сам заинтересован в профессиональной, а не пропагандистской команде, с которой можно было бы работать по вопросу контроля над вооружениями, передает "ТВ Центр".

"Видно, что линия на доминирование американского государства и американского, так сказать, образа жизни, американского понимания жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня. Нам очень важно, как, в конечном счете, и кто, в конечном счете, будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений", - отметил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"