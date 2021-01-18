Лавров заявил о влиянии неонацистов на политику Киева

Украина голосует в ООН против резолюции о недопустимости героизации нацизма

Украина вместе с Соединенными Штатами голосует в ООН против резолюции о недопустимости героизации нацизма. Этому, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, есть простое объяснение: неонацисты оказывают реальное влияние на политику Киева.

"По понятным для меня причинам: потому что неонацисты на Украине маршируют свободно, устраивают факельные шествия. И, помимо таких внешних проявлений, реально оказывают влияние на практическую политику этого, можно сказать, государства", - заявил российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Что касается США, то у них позиция по этому вопросу несколько иная, отметил Лавров. По словам главы российского МИДа, Вашингтон, голосуя против резолюции, ссылается на первую поправку к своей конституции, которая запрещает ограничивать свободу слова и собраний. И в то же время администрация соцсетей блокирует аккаунты действующего американского президента Дональда Трампа и его сторонников – что никак не вяжется с имиджем поборников демократии.

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