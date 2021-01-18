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ВОЗ предупредила мир о скорой катастрофе

14:24
  • понедельник
  • 18 января 2021

Цена ошибки – человеческие жизни

Планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации от коронавируса под угрозой, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины - в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.
ВОЗ спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — цитирует слова Гебрейесуса официальный Twitter ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ предупреждал, что мир ждут новые испытания в связи с пандемией CO. Гебрейесус призывал страны делиться информацией, чтобы более эффективно справляться с новыми мутациями коронавируса.

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