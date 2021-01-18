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В Госдуме оценили введение "антиковидных паспортов" в Башкирии

14:48
  • понедельник
  • 18 января 2021

Документ получат те, у кого есть антитела

Член Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов  оценил решение властей Башкирии ввести на территории региона "антиковидные паспорта".

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Парламентарий признался, что сам уже переболел коронавирусом, однако продолжает носить защитную маску и соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, передает 360.

"Для того, чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения — что дает, а что нет, где применяется и так далее", - отметил Тумусов. Он подчеркнул, что в настоящее время введение подобных сертификатов или справок о вакцинации находится на "уровне идеи".

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что многое зависит от использования "антиковидного паспорта". "Будут люди привитые и те, кто категорически откажется. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал", - заявил врач. По его словам, при таком раскладе от документа будет польза.

Зуев добавил, что сейчас рано обсуждать введение подобного "паспорта", поскольку пока у ученых нет точных данных о длительности иммунитета после прививки от COVID-19.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в республике "антиковидных паспортов" для людей, которые имеют антитела к коронавирусу.

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