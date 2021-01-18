В Госдуме оценили введение "антиковидных паспортов" в Башкирии

Документ получат те, у кого есть антитела

Член Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов оценил решение властей Башкирии ввести на территории региона "антиковидные паспорта".

Парламентарий признался, что сам уже переболел коронавирусом, однако продолжает носить защитную маску и соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, передает 360.

"Для того, чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения — что дает, а что нет, где применяется и так далее", - отметил Тумусов. Он подчеркнул, что в настоящее время введение подобных сертификатов или справок о вакцинации находится на "уровне идеи".

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что многое зависит от использования "антиковидного паспорта". "Будут люди привитые и те, кто категорически откажется. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал", - заявил врач. По его словам, при таком раскладе от документа будет польза.

Зуев добавил, что сейчас рано обсуждать введение подобного "паспорта", поскольку пока у ученых нет точных данных о длительности иммунитета после прививки от COVID-19.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в республике "антиковидных паспортов" для людей, которые имеют антитела к коронавирусу.

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