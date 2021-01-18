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Стала известна дата выписки заболевшего коронавирусом Ланового

14:55
  • понедельник
  • 18 января 2021

Актера госпитализировали вместе с женой

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал о самочувствии 87-летнего Василия Ланового, который ранее был госпитализирован. Врачи диагностировали у Народного артиста СССР коронавирусную инфекцию.

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Крок сообщил, что Лановой вместе с супругой будет оставаться в госпитале до среды, 20 января, передает РИА Новости.

"Василий Семенович остается в больнице вместе с супругой до среды. Самочувствие его остается прежним", - сказал директор театра.

Ранее стало известно, что Ланового и его жену Ирину Купченко госпитализировали с коронавирусом, у артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких.

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