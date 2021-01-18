Переболевший коронавирусом Лавров готовится к прививке от COVID-19

Министр советуется с врачами

Глава российского МИДа готовится к приввивке от коронавируса. Сергей Лавров рассказал, что перенес COVID-19 в легкой форме. В вопросе вакцинации министр последует совету врачей.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Несколькими днями ранее о необходимости вакцинации для переболевших коронавирусом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, после первой прививки переболевшим необходимо узнать уровень антител. Если это уровень 1:3200 и больше, то этого будет достаточно. В противном случае надо сделать вторую прививку.

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