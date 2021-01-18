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Голикова назвала сроки масштабного выпуска вакцины "ЭпиВакКорона"

15:09
  • понедельник
  • 18 января 2021

Также вице-премьер напомнила о третьей отечественной вакцине

В ходе брифинга в правительстве вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабный выпуск вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" стартует в феврале 2021 года.

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"К масштабному выпуску вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Голикова добавила, что первую партию вакцины центра имени Чумакова ("Ковивак") выпустят в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз. При этом ежегодно, уточнила вице-премьер, будет выпускаться 7,5 миллиона доз. По словам Голиковой, клинические исследования подтвердили низкую реактогенность и полную безопасность этой вакцины.

В понедельник, 18 января, по всей стране стартовала массовая вакцинация. С этого дня обезопасить себя смогут все без исключения граждане. В регионах начали открываться дополнительные прививочные пункты. Ожидается, что "Ковивак" в России начнут использовать уже в марте 2021 года. Прежде в стране зарегистрировали "Спутник V" от центра имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона".

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