Мурашко рассказал о контроле качества российских вакцин от COVID-19

Препарат проходит ряд проверок

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о проверке, которую проходят все вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, надзорная система страны по контролю признана качественной.

Глава Минздрава заявил, что на сегодняшний день каждая серия препарата проходит многоступенчатый контроль качества, что говорит о соответствии препарата установленным стандартам.

"Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также производитель производит свой контроль лабораторный качества вакцин. И проводит государственная лаборатория контроль качества вакцин, Росздравнадзор. То есть, каждая серия выходит только качественная для применения у населения", - заявил министр.

Он отметил, что все данные вносятся в единый регистр, а требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"