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Мурашко рассказал о контроле качества российских вакцин от COVID-19

15:38
  • понедельник
  • 18 января 2021

Препарат проходит ряд проверок

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о проверке, которую проходят все вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, надзорная система страны по контролю признана качественной.

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Глава Минздрава заявил, что на сегодняшний день каждая серия препарата проходит многоступенчатый контроль качества, что говорит о соответствии препарата установленным стандартам.

"Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также производитель производит свой контроль лабораторный качества вакцин. И проводит государственная лаборатория контроль качества вакцин, Росздравнадзор. То есть, каждая серия выходит только качественная для применения у населения", - заявил министр.

Он отметил, что все данные вносятся в единый регистр, а требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки, передает РИА Новости.

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