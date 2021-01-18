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Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах

15:09
  • понедельник
  • 18 января 2021

Заболеваемость снижается

В большинстве российских регионов ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В то же время, в некоторых субъектах федерации обстанвка все еще наряженная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре заявили, что пик распространения COVID-19 пройден

"Стабилизацию и снижение мы отмечаем в 72 регионах России", - сказала Попова на брифинге. Глава Роспотребнадзора отметила, что напряженная эпидемическая ситуация наблюдается в 13 регионах.

Попова подчеркнула, что в указанных субъектах федерации также принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. Однако полного контроля можно достичь лишь при высокой иммунизации населения – антитела к коронавирусу должны выработаться у 60% россиян.

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