Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах

Заболеваемость снижается

В большинстве российских регионов ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В то же время, в некоторых субъектах федерации обстанвка все еще наряженная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Стабилизацию и снижение мы отмечаем в 72 регионах России", - сказала Попова на брифинге. Глава Роспотребнадзора отметила, что напряженная эпидемическая ситуация наблюдается в 13 регионах.

Попова подчеркнула, что в указанных субъектах федерации также принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. Однако полного контроля можно достичь лишь при высокой иммунизации населения – антитела к коронавирусу должны выработаться у 60% россиян.

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