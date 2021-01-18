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В Домбае сошла лавина: под снегом могут быть больше 10 человек

15:10
  • понедельник
  • 18 января 2021

На месте работают спасатели

На горнолыжной трассе в Домбае в понедельник днем сошла лавина. В момент ЧП на спуске находились от 4 до 12 человек.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, за пределами горнолыжной трассы в момент схода лавины также могли находиться люди. Кроме того, снег накрыл два вагончика проката снаряжения и повредил кафе.

Сейчас на месте работают спасатели. Они обследуют тело лавины.

Ранее в понедельник МЧС по Карачаево-Черкесии распространило предупреждение о лавинной опасности в горах республики выше 2 тысяч метров.

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