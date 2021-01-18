ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Литве просят внести Киркорова и Шуфутинского в список нежелательных лиц

15:30
  • понедельник
  • 18 января 2021

Певцам могут запретить въезд в страну

Российского певца Филиппа Киркорова могут внести в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

Ввести санкции против артиста просит МИД республики из-за того, что он во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

Кроме Киркорова, в список нежелательных лиц могут также включить певца Михаила Шуфутинского, передает РИА Новости.

Вопрос о включении россиян в список санкций решит департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.