В Литве просят внести Киркорова и Шуфутинского в список нежелательных лиц

Певцам могут запретить въезд в страну

Российского певца Филиппа Киркорова могут внести в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

Ввести санкции против артиста просит МИД республики из-за того, что он во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

Кроме Киркорова, в список нежелательных лиц могут также включить певца Михаила Шуфутинского, передает РИА Новости.

Вопрос о включении россиян в список санкций решит департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики.

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