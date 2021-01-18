В Литве просят внести Киркорова и Шуфутинского в список нежелательных лиц

Певцам могут запретить въезд в страну
Российского певца Филиппа Киркорова могут внести в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.
Ввести санкции против артиста просит МИД республики из-за того, что он во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Кроме Киркорова, в список нежелательных лиц могут также включить певца Михаила Шуфутинского, передает РИА Новости.
Вопрос о включении россиян в список санкций решит департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"