В Минздраве назвали наиболее нуждающихся в вакцинации россиян

В этой категории наблюдается самое тяжелое течение COVID-19

Россиянам старше 55 лет необходимо в первую очередь прививаться от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в этой категории наблюдается наиболее тяжелое течение заболевания.

"С учетом наших данных по течению заболевания… мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории возрастных лиц имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая летальный исход", - заявил Мурашко.

Министр добавил, что в числе приоритетных для вакцинации также пациенты с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, ожирением и тяжелой ишемической болезнью сердца. По словам Мурашко, в инструкции к препаратам все показания четко прописаны, передает ТАСС.

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