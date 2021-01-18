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Россия выслала двух сотрудников посольства Нидерландов

15:27
  • понедельник
  • 18 января 2021

Они должны будут покинуть территорию страны в течение 14 дней

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел, два сотрудника посольства Нидерландов в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в двухнедельный срок. Временный поверенный в делах посольства вызван в МИД.

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Уточняется, что действия России стали ответом на высылку из Нидерландов двух российских дипломатов в декабре 2020 года. Тогда голландская сторона обосновывала свое решение тем, что сотрудники посольства якобы вели деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом". Российская сторона считает обвинения необоснованными. Как заявляют в МИД, становится очевидным "отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений".

Ранее МИД прокомментировал статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", в которой тот писал, что Москва и Пекин занимаются дезинформацией в период пандемии. По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва воспринимает риторику главы дипломатии ЕС как попытку направленной против России и ее вакцин недобросовестной конкуренции.

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