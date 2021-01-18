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Появилось видео с места схода лавины в Домбае

15:39
  • понедельник
  • 18 января 2021

Под снегом могут находиться до 12 человек

В МЧС России подтвердили сход лавины на горнолыжной трассе в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. В момент происшествия на склоне могли находиться до 12 человек.

На кадрах, которые публикуют очевидцы с места происшествия, видно, что лавина накрыла несколько строений. В поиске людей под снегом принимают участие почти 200 спасателей. Помощь им оказывают отдыхающие.

Ранее стало известно, что лавина повредила два пункта проката снаряжения и кафе.

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Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
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