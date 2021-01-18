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Запись на вакцинацию через портал госуслуг для всех желающих откроется 31 января

15:42
  • понедельник
  • 18 января 2021

В Москве от коронавируса привились уже 190 тысяч человек

Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, уже с 31 января любой желающий сможет записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг.

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"Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", - отметил вице-премьер, которого цитируют "Известия".

В России масштабная вакцинация началась в декабре. Изначально возможность сделать прививку дали медикам, учителям и соцработникам, а также проживающим в организациях соцобслуживания и людям с хроническими заболеваниями. После новогодних праздников президент Владимир Путин распорядился переходить к этапу массовой вакцинации.

Чтобы сделать прививку, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC. В настоящее время используется отечественная вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи. Кроме того, Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Начало использования третьего препарата запланировано на март.

Ранее стало известно, что в Москве от COVID-19 привились 190 тысяч человек. Процедура занимает около 40 минут: 10 уходит на медосмотр и прививку, еще полчаса необходимо понаблюдать за самочувствием пациента.

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