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Киркоров-старший на похоронах Грачевского вспомнил про Вангу

16:20
  • понедельник
  • 18 января 2021

Он посоветовал обратить внимание на предсказания ясновидящей

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров считает, что смерть худрука "Ералаша" Бориса Грачевского напрямую связана с предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги. Об этом рассказал Станислав Садальский.

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Бедрос Киркоров не только пришел проститься с Грачевским в Дом кино, но и выступил на церемонии с речью. Он заявил, что коронавирусная инфекция со временем унесет еще множество людских жизней. По словам Киркорова-старшего, болезнь существовала давно, но проявилась только сейчас из-за проблем с экологией во всем мире.

"Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: "Береги природу". Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее", - передал Садальский слова Киркорова-старшего в Сети.

Борис Грачевский скончался вечером 14 января в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому. Прощание прошло в Доме кино, Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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