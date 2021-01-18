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Прививки от коронавируса получат около 70 миллионов россиян

15:54
  • понедельник
  • 18 января 2021

Это обеспечит требуемый уровень вакцинации

Ученые определили требуемый уровень вакцинации от коронавируса. Чтобы его достичь, власти планируют привить от COVID-19 68,6 миллиона россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова назвала сроки масштабного выпуска вакцины "ЭпиВакКорона"

"Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек", - заявила Голикова на брифинге, посвященном началу масштабной вакцинации от коронавируса.

18 января во всех регионах России началась масштабная вакцинация всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V", разработанной институтом Гамалеи, или "Эпиваккороной", разработанной научным центром "Вектор".

Названная цифра, как отметила Голикова, не окончательная – ученые продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации. В соответствии с предварительным прививочным графиком, в первом квартале 2021 года вакцину получат более 20 миллионов россиян, передает ТАСС.

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