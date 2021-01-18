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Осужденная в Калининграде за госизмену попросила Путина о помиловании

15:56
  • понедельник
  • 18 января 2021

Ранее она получила 13 лет колонии, ее муж - 12 лет

Отец осужденной в Калининграде по делу о госизмене Антонины Зиминой сообщил ТАСС, что его дочь подала прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.

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"Да, прошение о помиловании подано президенту, как положено. Но вину она по-прежнему не признает. Сегодня ей разрешили первый звонок после Нового года", - рассказал собеседник агентства.

Приговор был вынесен 24 декабря. Еще одним фигурантом дела является супруг Зиминой Константин Антонц. Женщина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж - 12 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2015 году гостем на свадьбе Зиминой был сотрудник Федеральной службы безопасности. После торжества обвиняемая через интернет передала сведения о нем спецслужбам Латвии, отправив фото.

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, там же был трудоустроен ее муж. Затем она заняла пост внештатного эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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