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Названы противопоказания для вакцинации "ЭпиВакКороной"

15:55
  • понедельник
  • 18 января 2021

Врач при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации

В центре "Вектор" перечислили противопоказания для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Согласно текущей инструкции по применению вакцины, это тяжелые формы аллергических заболеваний и гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, за правильность назначения прививки отвечает врач, который при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости антигистаминные препараты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса будет обеспечиваться за счет препарата "Спутник V", с марта будет использоваться "ЭпиВакКорона", а с апреля - вакцина Центра имени Чумакова РАН.

Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксировано 22857 новых случаев. Выздоровели 18333 человека.

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