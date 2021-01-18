Глава Минздрава назвал условие для отмены масок

Главное - формирование популяционного иммунитета

В ходе брифинга правительства министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ношение масок не перестанет быть обязательным, пока не сформируется популяционный иммунитет. Стенограмма выступления главы Минздрава опубликована на сайте кабмина.

"Нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны", - сказал Мурашко.

Он отдельно уточнил, что иммунитет формируется в течение трех недель после введения второго компонента вакцины. До этого времени человек остается не защищенным.

Ранее Мурашко призвал сделавших прививку от коронавируса носить маски, так как вакцинированный все еще может передавать инфекцию. Вместе с тем министр подчеркнул, что в абсолютном большинстве случаев вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19.

Президент России Владимир Путин распорядился переходить к этапу массовой вакцинации с понедельника, 18 января. В Москве прививку сделали уже 190 тысяч человек. К настоящему моменту в стране зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третий препарат - "КовиВак" - должен поступить в оборот в марте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"