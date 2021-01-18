Названа предварительная причина схода лавины на Домбае

В поисковой операции задействованы более сотни спасателей

По меньшей мере один человек погиб в результате схода снежной лавины в районе поселка Домбай. Тонны снега обрушились на горнолыжную трассу, где отдыхали взрослые и дети, а также завалили два пункта проката и кафе. Шестерым гражданам удалось самостоятельно выбраться из ловушки. По данным МЧС, в момент инцидента в районе ЧП могли находиться до 12 человек. В поисковой операции задействованы более сотни спасателей и десятки единиц техники.

Стоя на коленях, а то и вовсе лежа, спасатели и присоединившиеся к ним добровольцы из числа местных жителей и отдыхающих на курорте Домбай и местных жителей напряженно вслушиваются в тишину. Ведь толща снега гасит все звуки, а под завалами остались люди. Несущаяся лавина как картон смяла крыши и стены домиков, под нее попали два пункта проката горнолыжного снаряжения и кафе. Поиски не прекращаются ни на минуту. Длина лавины - около 300 метров. Для расчистки завалов понадобилась тяжелая техника. Выживших нужно доставать как можно быстрее.

Сколько человек нуждаются в спасении, стало понятно не сразу. По первоначальной информации, лавина могла накрыть от 4 до 12 туристов, в том числе детей.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:30. И уже через 10 минут на месте работали спасатели. В процессе операции их группировку увеличили с 50 до 172 человек. Буквально через два часа обнаружили женщину. Состояние - средней тяжести. Спустя короткое время стало известно о спасении еще шестерых человек. Участники поисковой операции заявили о том, что неясной остается судьба еще одного человека.

"Накануне главным управлением распространялась информация о том, что с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется лавинная опасность", - сообщил врио первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Дмитрий Помогайбо.

В МЧС по Карачаево-Черкесии рекомендовали воздержаться от прогулок в горы. Среди возможных причин схода гигантского пласта снега - сейсмическое воздействие другой, принудительно спущенной лавины.

"Мы сегодня проводили воздействие к Домбаю Карачаево-Черкесии, стреляли по лавинному очагу. И вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны или звуковой волны сошла лавина с другого очага. Она вышла на нижнюю станцию подъемника", - рассказал заместитель начальника ФГБУ Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Махмуд Будаев.

Накануне производился обстрел лавиноопасных участков в соседней республике - Кабардино-Балкарском селе Терскол. Республиканские МЧС и Росгидромет предупреждали о лавинной опасности, находящиеся поблизости трассы закрыли, а туристов попросили не гулять под склонами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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