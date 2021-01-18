Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом не спешить с вакцинацией

В России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19

В России по поручению Владимира Путина стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Теперь обезопасить себя от тяжёлых последствий COVID-19 смогут все категории граждан. До конца текущего месяца в регионы поступят более двух миллионов доз вакцины. В дальнейшем производство препарата будет только расти. Планируется, что уже в первом полугодии привиться смогут около 20 миллионов россиян.

Измерив давление, температуру и убедившись, что пациент на момент вакцинации полностью здоров, его допускают до процедуры. И так сейчас по всей стране. В Кемерове желающих привиться от ковида с каждым днем становится все больше.

"У меня дочь переболела очень тяжело. Поэтому глядя на то, какие бывают последствия и как тяжело протекает эта болезнь, я понял, что неграмотный человек только может не понимать, что прививка - это необходимость", - сказал Владимир Савельев, директор губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

Того же мнения придерживается и Анатолий Мартьянов из Кирова. Сегодня он пришел в поликлинику для введения уже второго компонента вакцины "Спутник V". После первого укола все прошло штатно. Никаких осложнений не было. Лишь ненадолго поднялась температура.

"Организм сработал. Он боролся. Вырабатывал антитела. Ну, я считаю, что это нужно делать. Потому что в таком ритме жизни уже жить не хочется. Лучше сделать. Привиться всем и дальше быть спокойным уже", - заявил работник сферы услуг Анатолий Мартьянов.

Начать массовую вакцинацию как можно быстрее ранее поручил Владимир Путин. Систему поставки препарата по всей стране отработали еще в конце прошлого года, когда прививали людей из группы риска. Теперь налажено промышленное производство. До конца января в регионы должны доставить более двух миллионов доз вакцины. И постепенно эти темпы будут наращивать.

"У нас в январе должно быть произведено не менее 7 миллионов доз. В феврале - 11 миллионов. И на март запланировано 15 миллионов доз", - заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"До марта текущего года вакцинация будет преимущественно осуществляться вакциной "Спутник V". Начиная с марта, "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также в марте в гражданский оборот должен поступить и ещё один российский препарат, разработанный учеными центра имени Чумакова. При этом в Минздраве напоминают, вакцинация для граждан России абсолютно бесплатная и добровольная. Впрочем, власти все же настоятельно рекомендуют людям привиться. И в первую очередь это касается учителей, врачей, работников социальной сферы. И особенно тех граждан, возраст которых превышает 55 лет.

"Это связано с тем, что у данной категории лиц более тяжелое течение болезни и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. Эта категория наиболее нуждается сегодня в защите", - указал глава Минздрава Михаил Мурашко.

При этом записаться на прививку от ковида довольно просто. Сделать это теперь можно на портале "Госуслуг".

"На стартовой странице портала нужно выбрать услугу "Запись к врачу". Либо просто кликнуть по баннеру. Нажать записаться. Появится форма", - заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

А вот тем, кто уже переболел ковидом, торопиться с прививкой все же не стоит. "По данным научного исследования, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи. Поэтому тем, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - объяснила Голикова.

За этот год в России планируют привить свыше 60 миллионов человек. Это, по мнению ученых, позволит поставить распространение вируса под контроль и вернуться к нормальной жизни. На этом фоне в Москве уже развернуто более ста пунктов для вакцинации. Некоторые из них находятся в общественных местах, вроде ГУМа. При этом заболеваемость коронавирусом в российской столице постепенно идет на спад, что позволяет смягчить некоторые ограничения. И, например, вернуть учеников средних и старших классов к очной форме обучения, которая снова доступна в Москве с сегодняшнего дня.

"Рады, потому что тут атмосфера школы, я могу видеться со своими друзьями. Соскучились, все соскучились друг по другу", - сказала школьница Анастасия Галкина.

Цель ближайших недель - не только подтянуть хвосты, но и сделать всё, чтобы больше не возвращаться на дистанционку.

Александр Панюшкин, Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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