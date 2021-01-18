В Крыму устраняют последствия мощного снегопада

Накануне полностью остановилось движение на федеральной трассе "Таврида"

В ночь на Крещение в Москве и области ожидается до 23 градусов мороза. По данным Гидрометцентра, это на 7-9 градусов ниже климатической нормы. Настоящая русская зима с морозами около 15-20 градусов пришла в столицу на прошлой неделе. И хотя сегодняшняя ночь может стать самой холодной с начала зимы, уже завтра днем холод начнет отступать, пойдет снег, заметут метели, к концу недели москвичей ожидает оттепель. Снежная погода установилась и в южных регионах России. В Краснодаре накануне в связи с непогодой закрыли аэропорт, сейчас он уже работает в штатном режиме. А в Крыму снег накрыл пляжи.

Зима в Крыму - сплошные контрасты. Рядом с кипарисами – заснеженные пальмы, а набережная Алушты - смесь снега и морской воды. Но и этого достаточно, чтобы прокатиться на санках или ватрушке. А это еще одна зимняя забава, популярная на южном берегу Крыма – охота за волнами (см. видео). Поймать брызги в объектив фотоаппарата сложно, еще труднее убежать от потока воды.

В снегу даже "крымские Мальдивы". Песчаные пляжи Оленевки немноголюдны, но есть и желающие искупаться. Впрочем, большинство предпочитают традиционный отдых.

В погоне за зимней сказкой местные жители забывают о предупреждениях МЧС и просьбах воздержаться от поездок в горы. А потом вместе с дорожными инспекторами пытаются удержать скользящие на летней резине машины. Правда и зимние шины на таком слое снега, как коньки.

Несмотря на три штормовых предупреждения, еще на прошлой неделе коммунальщики с обильными осадками не справились. Накануне полностью остановилось движение на федеральной трассе "Таврида". Автомобилисты провели в пробке несколько часов. Спасателям пришлось вызволять транспорт, буксующий в толстой снежной каше.

"Организовано экстренное реагирование на все сообщения об автомобильных заторах. В местах, подверженных риску автомобильных заторов, работают оперативные группы главного управления", - заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Более десятка единиц техники вышли на расчистку рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. В результате самолеты взлетали и садились по расписанию.

А вот в Краснодаре аэропорт трижды за неделю ограничивал свою работу. В столице Кубани выпало небывалое количество снега. На помощь коммунальщикам вышли аграрии. А вместе с дворниками снег чистят и местные жители, к ситуации явно относятся с юмором.

В регионе развернули более 200 пунктов обогрева. На трассах дежурят оперативные группы. Вытаскивают автомобили из снежного плена, достают фуры из заносов и буксируют грузовики в горку на скользких участках.

Спасатели предупреждают - в горах возможны сходы лавин. В Сочи уже пострадала одна из лыжных трасс.

В горных районах Крыма, рядом с водохранилищами, сейчас как в швейцарских Альпах. Высота снежного покрова на Ай-Петри уже 25 сантиметров, в остальных местах - более 10. Но для восполнения запасов пресной воды этого пока недостаточно. Учитывая грядущее в пятницу резкое потепление тут бы до месячной нормы дотянуть, говорят синоптики.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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