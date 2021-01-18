В "Жуковском" самолет выкатился за пределы ВПП

Пострадавших в результате инцидента нет

В рамках испытательной работы самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы "Жуковского", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Представители воздушной гавани отметили, что происшествие не повлияло на работу "Жуковского", так что изменений в расписании не планируется. В Объединенной авиастроительной корпорации добавили, что экипаж при выкатке не пострадал, видимых повреждений самолета тоже нет.

В декабре 2020 года пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Симферополь – Москва, совершил экстренную посадку в "Шереметьево". У самолета треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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