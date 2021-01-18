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Из-под снега после схода лавины в Домбае выбрались шесть человек

16:33
  • понедельник
  • 18 января 2021

Спасатели продолжают поиски пострадавших

В спасательной службе Карачаево-Черкесии сообщили, что после схода лавины в горах Домбая из-под снега смогли выбраться шесть человек.
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"Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре [находятся под снегом]. [По крайней мере] шесть человек вылезли, одного пока найти не можем. [Всего под лавиной] от 4 до 12 человек может быть, но это вряд ли", - цитирует представителя спасслужбы ТАСС.

Инцидент произошел на горнолыжной трассе на горе Мусса-Ачитара. В МЧС России подтвердили сход лавины. В момент происшествия, отметили в ведомстве, на склоне могли находиться до 12 человек. Открыта горячая линия: 8-878-226-01-00

Очевидцы выложили в сети кадры с места происшествия. На них видно, что лавина накрыла несколько строений. В поиске людей задействованы почти 200 спасателей.

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