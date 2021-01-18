ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео момента схода лавины в Домбае

16:52
  • понедельник
  • 18 января 2021

Спастись удалось как минимум шести людям

Очевидцы опубликовали видео происшествия в горах Домбая, где сошла лавина. В ролике видно, как снег накрывает нескольких человек, при этом взрослый закрывает спиной ребенка на сноуборде. Снимают видео из помещения, за кадром слышны крики "Идет, идет лавина!" и "Заходи сюда!".

Из-под снега после схода лавины в Домбае выбрались шесть человек
По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержан диспетчер

Прежде в сети уже появилось несколько видеозаписей с места ЧП. Из них понятно, что лавина накрыла несколько строений. В поиске людей задействованы почти 200 спасателей.

Как сообщили в спасательной службе Карачаево-Черкесии, из-под снега удалось выбраться шести людям. Поиски еще одного человека продолжаются. Всего на склоне в момент инцидента могли находиться до 12 человек.

МЧС открыло горячую линию: 8-878-226-01-00.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.