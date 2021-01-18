Опубликовано видео момента схода лавины в Домбае

Спастись удалось как минимум шести людям

Очевидцы опубликовали видео происшествия в горах Домбая, где сошла лавина. В ролике видно, как снег накрывает нескольких человек, при этом взрослый закрывает спиной ребенка на сноуборде. Снимают видео из помещения, за кадром слышны крики "Идет, идет лавина!" и "Заходи сюда!".

Прежде в сети уже появилось несколько видеозаписей с места ЧП. Из них понятно, что лавина накрыла несколько строений. В поиске людей задействованы почти 200 спасателей.

Как сообщили в спасательной службе Карачаево-Черкесии, из-под снега удалось выбраться шести людям. Поиски еще одного человека продолжаются. Всего на склоне в момент инцидента могли находиться до 12 человек.

МЧС открыло горячую линию: 8-878-226-01-00.

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