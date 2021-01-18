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В Турции нашли тело российского капитана затонувшего сухогруза

17:30
  • понедельник
  • 18 января 2021

Еще один гражданин России госпитализирован

Турецкая береговая охрана нашла тело гражданина России Виталия Галенко - он был капитаном судна "Арвин", затонувшего в Черном море 17 января. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот.

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"Извлекли на берег и идентифицировали одно тело. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", - сообщили в Росморречфлоте, добавив, что один россиянин и пять украинцев находятся на берегу в госпитале.

Сухогруз "Арвин" затонул в районе провинции Бартын 17 января. На борту находились 12 человек - из них двое россиян. Один из них находится в госпитале города Бартын. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В район, где затонуло судно, направлены вертолеты и фрегат ВМС Турции. Спасательную операцию осложняют плохие погодные условия: скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду, температура воздуха опустилась ниже нуля. Причиной трагедии, по предварительной версии, стал шторм.

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