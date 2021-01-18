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Суд арестовал Навального на 30 суток

17:09
  • понедельник
  • 18 января 2021

Он нарушил испытательный срок, отбывая условное наказание

В ходе выездного заседания Химкинский суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток, передает ТАСС со ссылкой на слова адвокат Вадим Кобзев.

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"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказала собеседник агентства.

Навальный проходит по делу о нарушении им режима испытательного срока. Он был задержан вечером 17 января в зоне пограничного контроля аэропорта "Шереметьево", куда прибыл в воскресенье из Германии.

Федеральная служба исполнения наказаний считает, что Навальный нарушил режим по делу "Ив Роше". В 2014 году блогер получил условный срок, но до 29 декабря 2020 года должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Эти требования Навальным исполнены не были.

В конце декабря против Навального возбудили еще одно уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с пожертвованиями.

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