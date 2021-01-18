Суд арестовал Навального на 30 суток

Он нарушил испытательный срок, отбывая условное наказание

В ходе выездного заседания Химкинский суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток, передает ТАСС со ссылкой на слова адвокат Вадим Кобзев.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказала собеседник агентства.

Навальный проходит по делу о нарушении им режима испытательного срока. Он был задержан вечером 17 января в зоне пограничного контроля аэропорта "Шереметьево", куда прибыл в воскресенье из Германии.

Федеральная служба исполнения наказаний считает, что Навальный нарушил режим по делу "Ив Роше". В 2014 году блогер получил условный срок, но до 29 декабря 2020 года должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Эти требования Навальным исполнены не были.

В конце декабря против Навального возбудили еще одно уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с пожертвованиями.

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