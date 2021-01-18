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При сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии погиб один человек

17:19
  • понедельник
  • 18 января 2021

Шестерым удалось выбраться из-под снега

Как передает ТАСС со ссылкой на противолавинную службу, в результате схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии погиб один человек.

Опубликовано видео момента схода лавины в Домбае
Три человека погибли при сходе лавины на турбазе под Норильском

По данным РИА "Новости", склон, где произошел инцидент, был закрыт из-за непогоды.

В МЧС изначально сообщали, что под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Позднее в спасательной службе республики заявили, что из-под снега выбрались шесть человек, поиски еще одного продолжились.

МЧС открыло горячую линию: 8-878-226-01-00. Очевидцы же опубликовали несколько записей с места событий: момент схода лавины и кадры уже после ЧП. Следственный комитет начал доследственную проверку случившегося.

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