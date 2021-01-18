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Личный адвокат Трампа не будет защищать президента США по делу об импичменте

18:07
  • понедельник
  • 18 января 2021

Сенат рассмотрит дело 20 января

Руди Джулиани, личный адвокат действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил, что не войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте.

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"Поскольку я выступал с речью на митинге 6 января, я являюсь свидетелем и, таким образом, не могу участвовать в суде или в палате Сената", - приводит слова Джулиани канал ABC News.

Беспорядки в Вашингтоне начались во время утверждения итогов президентских выборов. Группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса. Полиция в ответ применила силу. Пять человек погибли.

13 января палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Сенат намерен рассмотреть дело 20 января. На этот же день назначена инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

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