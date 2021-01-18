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Евросоюз определил главную задачу на ближайшие полгода

18:17
  • понедельник
  • 18 января 2021

На повестке дня борьба с последствиями пандемии

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил в ходе пресс-конференции, что на ближайшие полгода основной задачей Евросоюза будет восстановление после вызванного COVID-19 кризиса.

Страны Европы вынуждены ужесточать меры из-за коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Европе началась с проблем

"Основной задачей будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению", - цитирует Шефчовича РИА "Новости".

Вакцинация от коронавируса стартовала в Евросоюзе в конце 2020 года. В ЕС одобрены две вакцины - от BioNTec/Pfizer и Moderna. Всем желающим привиться пока не предлагают, ограничиваясь лишь определенными группами населения.

В России переход к массовой вакцинации начался 18 января. Президент Владимир Путин отметил, что отечественная вакцина полностью доказала свою эффективность. По словам главы государства, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но о полной победе над болезнью говорить пока не приходится.

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